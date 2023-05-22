الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في ليلة تألق تريزيجيه.. طرابزون سبور يكتسح فاتح قرة جمرك

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد محمود حسن “تريزيجيه” فريقه طرابزون سبور، لاكتساح نظيره فاتح قرة جمرك برباعية مقابل هدف وحيد اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

تريزيجيه تواجد في التشكيل الأساسي للقاء منذ بدايته، وتمكن من المساهمة في 3 أهداف من الأربعة المسجلة حيث وقع على هدفين وصنع وهدف وخرج بالدقيقة 89.

وسجل تريزيجيه في الدقائق 35 و51،20، ليرفع رصيده من الأهداف مع الفريق في الموسم إلى 12 هدفًا في جميع المسابقات.

الفوز رفع رصيد طرابزون سبور في ترتيب الدوري التركي إلى 51 نقطة بالمركز السادس، بينما وقع فاتح في المركز التاسع بـ 44 نقطة.

وأصدر نادي طرابزون سبور التركي منذ أيام، بيانًا بخصوص واقعة لاعب فناربخشة ساميت أمكايدين ضد محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” جناج طرابزون.

لاعب فناربخشة قام بفعل غير أخلاقي بعدما بصق على تريزيجيه أثناء سجوده بعد الهدف في لقاء الفريقين الجولة الماضية بالدوري التركي، بعدما سجل الأخير هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء.

وقال بيان طرابزون الذي ناشد فيه الاتحاد التركي: “هذا مثير بالاشمئزاز، ندين بشدة العمل اللا إنساني من لاعب فناربخشة أمكايدين، إنه لأمر مخز لأن يبص لاعب الخصم لاعبنا تريزيجيه أثناء سجوده، نتوقع أن يتكاتف الجميع بما فيهم نادي فناربخشة والاتحاد التركي لتوقيع العقوبة على اللاعب”.

تريزيجيه طرابزون طرابزون سبور فاتح قره جمرك الدورى التركى

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