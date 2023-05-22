الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي لـ2000 مستحق

جريدة الدستور

تنظم مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جمعية دار الأورمان، غدًا الثلاثاء، مبادرة للتمكين الإقتصادى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 60 مليون جنيه وتبدأ المرحلة الأولى للمبادرة في محافظتي الفيوم وبني سويف.

قال عماد عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إن حياة كريمة بدأت الخطوات الفعلية في ملف التمكين الاقتصادي لتنفيذ 2000 مشروع لتمكين الحالات المستحقة للدعم في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم بين المؤسسة وجمعية دار الأورمان في أبريل الماضي 2023 بهدف التمكين الاقتصادي للحالات، المستحقة للدعم لتوفير مشاريع إنتاجية وتجارية في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه.

أضاف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، أنه في السياق ذاته تمت عملية اختيار المستفيدين في المحافظتين، بالتعاون بين المؤسستين، وذلك بالتركيز على الفئات المستحقة للدعم من ضمنهم (المرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم)، وذلك لتمكينهم في الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

مؤسسة حياة كريمة تعلن بدء تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي لعدد 2000 مستحق

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