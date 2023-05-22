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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الداخلية

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

تقدم الزمالك على نظيره الداخلية بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

هدف الزمالك جاء في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث لعب مصطفى شلبي الركلة ركنية من الجهة اليسرى، سريعًا، ممرًا الكرة لـ محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والذي أرسل بدوره كرة عرضية بالمقاس على رأس زميله، الذي أسكنها الشباك.

تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري كلا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا- نبيل عماد دونجا- أحمد سيد "زيزو"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبدالله محمد وسيد عبدالله "نيمار" وسامسون أكينولا.
يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميز الذي يحتل المركز الثاني

تشكيل الزمالك الزمالك الداخلية شيكابالا سيف الدين الجزيري

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