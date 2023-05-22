وزير الإعلام اللبناني لـ"القاهرة الإخبارية": لمست محبة واحترام الأشقاء العرب للبنان

قال زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، إن "العرب يجمعهم تاريخ وجغرافيا وامتداد ثقافي، واختيار بيروت عاصمة للإعلام، هو رسالة لكل الشباب العرب إننا قادرين على أن نبرهن أن بيروت موجودة".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما سافر للقاهرة مقر جامعة الدول العربية، تفاجآ بعشرات الصحفيين والإعلاميين ومذيعي الراديو، مردفا: "كنت أتصور أن الاجتماع صغير، لكن رأيت اهتمام عند الإعلاميين العرب".

ولفت إلى أن كل سنة توجد عاصمة للإعلام العربي، واختيار بيروت، منح اللبنانين فرصة لتحدي الظرف البشع الذي تمر به لبنان، مردفا: "في كل مكان رحته وكل اللقاءات لمست محبة واحترام الأشقاء العرب للبنان، وأنها ليست شعار".

وأردف: "شعرت بهذه المحبة والاحترام لدور بيروت التاريخي، وأن بيروت يجب أن تستمر بهذا الدور، بيروت جزأ لا يتجزأ من الإعلام العربي، الإعلام اللبناني موجود بقوة، لدينا إرث قوي وقديم، بالصحفيين والإعلاميين".

وتابع: "احتفالية بيروت عاصمة الإعلام هدفنا أن نعطي أمل للشباب الذي يعمل بالإعلام، أننا موجودين، ويعرفوا عن قرب إرث لبنان الإعلامي".

وأعرب عن تفاؤله بمخرجات قمة جدة، قائلًا: "هناك مشاهد إيجابية في قمة جدة، إننا العرب نتطور ونتخذ قرارات جريئة، ونسبق بلدان غربية، السنين القادمة سنرى عالم عربي بشكل مختلف، ستكون الحروب أقل ومشاكل أقل، ونسير نحو تطور وثقافة".