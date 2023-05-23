"حياة كريمة" تنشأ محطات جديدة للصرف الصحى داخل قرى الأقصر

قامت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ، كما عملت على توصيل المياه النظيفة لجميع منازل القرى، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للصرف الصحي لخدمة جميع السكان والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه غير النظيفة.

المبادرة أنشأت محطات جديدة

هاجر داود.. تقطن في إحدى قرى محافظة الأقصر، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية هي وسكان القرية بسبب تهالك محطات المياه ومحطات الصرف الصحي، مما جعل الأمراض والأوبئة تنتشر بين السكان وتسبب ذلك في زيادة أعداد الوفيات، وتمنت فقط أن ينتهي ذلك الأمر وأن يتوفر لها ولسكان القرية الخدمات التي تنهي تلك المعاناة التي استمرت معهم لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وحققت ما تتمناه بعدما أصلحت محطات الصرف الصحي وأنشأت محطات جديدة للمياه النظيف وقامت بتوصيل المياه لجميع منازل القرية.

وقالت “هاجر”، لـ"الدستور"، إن المنازل داخل القرية كانت تفتقر إلى وجود المياه النظيفة،وذلك تسبب في الكثير من المتاعب للأهالي، وجعل الأمراض والأوبئة تنتشر بين السكان داخل القرية، وذكرت أن عدم وجود مياه شرب نظيفة إلى جانب تدهور منظومة الصرف الصحي كانا يمثلان كارثة بيئية وصحية كبيرة داخل القرية، بسبب تراكم المياه غير النظيفة في الشوارع انتشرت الحشرات، ما جعل السكان يعيشون حياة غير كريمة.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جاءت بالخير وغيرت هذا الوضع، عبر إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية داخل القرية، وجاء ذلك من خلال تجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل المياه النظيفة إلى جميع المنازل، إلى جانب تطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة لخدمة جميع السكان، وأوضحت أن المبادرة ساهمت كثيرًا في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين داخل القرية، بعدما اختفت المياه المتراكمة في الشوارع والحشرات بشكل كبير، إلى جانب اختفاء الروائح الكريهة التي كانت تنتج عن المياه المنتشرة، تختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا الكثير من الخدمات التي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لسكان القرية.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت سكان الريف المصري ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.