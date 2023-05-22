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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس والنادى يتراجع للمركز السابع فى الدورى الإيطالى

بول بوجبا - يوفنتوس
بول بوجبا - يوفنتوس

أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية، اليوم، عن خصم 10 نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي، على خلفية قضية مكاسب رأس المال الخاصة بالنادي.

وكان القضاء الإيطالي قد حكم بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بإزالة تلك العقوبة في وقت سابق.

وعُقدت جلسة الاستماع اليوم في روما، حيث قدم جوزيبي شينه المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدعائه وطالب بمعاقبة النادي بخصم 11 نقطة، لترد المحكمة بالموافقة على خصم 10 نقاط، بعد إثباتهم كمذنبين بتضخيم رسوم الانتقالات الخاصة باللاعبين بشكل مصطنع من أجل تعزيز مكاسب رأس المال، الأمر الذي جعلهم يتنقلون حول أصول أكبر بكثير مما يمتلكه يوفنتوس في الواقع.

وبذلك، هبط يوفنتوس من المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، إلى المركز السابع برصيد 59 نقطة.

ويُمكن لنادي يوفنتوس تقديم استئناف آخر، لكن بالنظر إلى حيثيات القضية، فقد ثبت انتهاك النادي للمادة 4 التي تُغطي اللعب النظيف والاستقامة الرياضية، فمن المرجح ألا يكون الاستئناف ناجحًا.

يوفنتوس الدورى الايطالى القضاء الإيطالي فيفا نادي يوفنتوس

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