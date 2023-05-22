الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: اكتشاف مراكز الأعصاب المسؤولة عن "الآلام المزمنة"

الآلام المزمنة
الآلام المزمنة

اكتشف العلماء إشارات الدماغ المسؤولة عن مراكز الألم الذي يعاني منه الشخص، معتبرين هذه الخطوة شديدة الأهمية نحو علاجات جديدة قد تكون جذرية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن المنهك.

هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الباحثون بفك شفرة نشاط الدماغ الكامن وراء الألم المزمن لدى المرضى، مما يرفع الآمال في أن علاجات تحفيز الدماغ المستخدمة بالفعل لمرض باركنسون والاكتئاب الشديد يمكن أن تساعد أولئك الذين نفد منهم الخيارات الأخرى، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقاً للدراسة، يؤثر " الوباء الصامت " أو الألم المزمن على ما يقرب من 28 مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة وحدها، مما يعني أن ما يقرب من 44٪ من السكان قد عانوا من الألم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل على الرغم من الأدوية أو العلاج. الأسباب متعددة ، تتراوح من التهاب المفاصل والسرطان ومشاكل الظهر إلى مرض السكري والسكتة الدماغية وهجرة  بطانة الرحم.

ولكن بينما أدى الألم المزمن إلى زيادة وصفات الأدوية الأفيونية القوية "المسكنات الشائعة"، لا توجد علاجات طبية تعمل بشكل جيد لهذه الحالات، مما دفع الخبراء إلى المطالبة بإعادة التفكير بشكل كامل في كيفية تعامل الخدمات الصحية مع المرضى الذين يعانون من ألم دائم.

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