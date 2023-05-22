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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بالشيوخ: شفافية العرض أهم ما يميز "الحوار الوطني"

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك زخمًا سياسيًا ملحوظًا منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، حيث إن هناك إقبال كبير من جميع فئات المجتمع للمشاركة في الحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطني 

أكد فوزي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة" أن الحوار الوطني شامل جميع الآراء والتوجهات السياسية المختلفة، معبراً:"الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكدت أنه لا يوجد خطوط حمراء في النقاش وأن جميع الأزمات المختلفة ستكون على طاولة مجلس الأمناء".

شفافية الحوار الوطني 

أشار إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطني منذ بدايته شفافية العرض حيث يتم عرض القضايا المختلفة على طاولة النقاش بكل شفافية وحيادية، ولهذا يجب على الشعب المصري بكافة أطيافه أن يعلم أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لحل أزماته.

أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني قناة الحياة الحياة اليوم

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