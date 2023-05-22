"التعليم" تعلن رسميا شروط الالتحاق بالصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لجميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن شروط الالتحاق بالصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023/2024م .



ونص الخطاب على أنه إيماءاً إلى توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء على أولياء الأمور ، واستعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وحرصاً منا على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، يمكن لأولياء الامور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونياً للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس ( الرسمية والرسمية لغات).



وبناءاً على ذلك يتم التنبيه نحو الالتزام بالإجراءات التالية:

أولا :- بالنسبة لأولياء الأمور:

1- إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي:

يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى2023/6/30 ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

_ فور تقدم ولی امر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات .

_ سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن (ست سنوات ) ولا يزيد عن ( تسع سنوات) .

_يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6 ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

_يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءة.



2- إجراءات التقدم لرياض الأطفال (رسمي ورسمي لغات):

_يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الاول بالمرحلة لرياض الأطفال ( رسمي - رسمي لغات ) بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30 ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

_سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات) يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6 ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

_فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، والتوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءة.

ثانياً :- التنبيه على المدارس الابتدائية ورياض الأطفال (رسمي):

1. خلال فترة التقدم الالكتروني : يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس ( التقدم للصف الأول الابتدائي فقط )، و يلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي

لولى الأمر، وفي حالة الولايه التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم.

_ خلال فترة التقدم الإلكتروني: يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس ( التقدم للصف الأول الابتدائي فقط )، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وفي حالة الولايه التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي ، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.



2. خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 : يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين اليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف( القبول /عدم القبول ) المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها.

3. ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به .

ثالثاً : - التنبيه على المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص ( عربی - لغات ) بالمرحلة الابتدائية:

تقوم المدارس الإبتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 2023/7/1 و حتى 2023/7/30 ، بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ ، وذلك من خلال ( الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي ) الخاصة

بها ، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة .

رابعاً:- التنبيه على المديريات التعليمية والادارات التعليمية:

1- بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال

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