الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد صيني يتفقد ورشة "لوبان - مصر" بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا بمدينة نصر

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يرافقه وفدا من جمهورية الصين الشعبية بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برتوكول تعاون يتضمن إنشاء ورشة (لوبان-مصر) بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بالتعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تياتجين الصيني، والتي تهدف لتقديم نموذج حديث للتعليم الفني.

وأشار مجاهد إلى أن مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة تم اختيارها كمقر لورشة لوبان الصينية منذ عام 2019، حيث تتضمن معدات تكنولوجية ومقررات في مجال صيانة السيارات الحديثة،  والتصنيع عن طريق التكنولوجيا CNC.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن ورشة (لوبان_مصر)  تعمل حاليا في تطبيق برامج دراسية متقدمة 3+2، ثلاث سنوات فني إصلاح السيارات +2  فني أول أوتوترونك المركبات، ثلاث سنوات فني تشغيل معادن +2 فني أول برمجة وتشغيل ماكينات التحكم.

الإدارة المركزية التكنولوجيا التطبيقية الدكتور محمد مجاهد الدكتور محمد الزي التعاون بين البلدين

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