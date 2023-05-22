خلاف على "ماكينة الري".. حبس 4 متهمين بتبادل إطلاق النيران في كرداسة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس 4 متهمين بتبادل إطلاق النيران إثر بسبب ماكينة مياه في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما في كرداسة.

وأوضحت التحقيقات، أن الطرف الثاني تشاجر مع الطرف الأول بسبب وجود ماكينة مياة بداخل أرضه، فاشتد الخلاف بينهما، مما دفعه لإطلاق النار على الطرف الأول، دون وقوع إصابات.

التحقيقات كشفت أن المشاجرة نشبت بين طرفين طرف أول (شخصين)، وطرف ثاني (شخصين)، بسبب خلافات بينهما، مما دفع الطرف الثاني بإطلاق النار على الطرف الأول، دون إصابات.

وتلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين طرفين في كرداسة.

وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وإطلاق النار دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر، لتباشر النيابة التحقيقات.