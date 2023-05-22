الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الزراعة توفر لحومًا بـ225 جنيهًا للكيلو: الشائعات وراء بيعها بـ400

المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن وزارة الزراعة تبيع اللحوم الحمراء في منافذها بـ225 جنيها للكيلو.

أوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السعر العادل للحوم 280 جنيهًا، لأن سعر كيلو اللحم القائم بـ140 جنيها، ويصفي 50% لحم.

أما عن انخفاض أسعار وزارة الزراعة، فذلك لأن الوزارة تبيعها عبر المنافذ مباشرة بدون وسطاء وبصفر ربح.

وأكد أن وصول سعر اللحم عند بعض الجزارين إلى 400 جنيه، سعر مبالغ فيه، وسببه انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا، أن السعر سيرتفع بسبب توقف استيراد اللحوم من السودان، لكن الحقيقة أن الدولة تعاقدت على رءوس ماشية من دول أخرى من جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت باستيراد 180 ألف رأس ماشية بالفعل من أجل توفيرها مع اقتراب عيد الأضحى، إضافة إلى التعاقد على 170 ألف رأس ماشية أخرى، منها 45 ألف عجل من بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى استيراد 20 ألف خروف من تنزانيا.

ولفت إلى أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفع في مصر من 45% لـ60% بعد مشروعات تسمين البتلو، والـ40% المتبقية يتم استيرادها من الخارج، وكانت لحوم السودان المبردة أرخص من اللحوم الأوربية، ومع اندلاع الأزمة السودانية وتوقف استيراد اللحوم السودانية، البعض روج على وسائل التواصل إلى ارتفاع الأسعار بسبب عدم وجود بديل لاستيراد الماشية من السودان، ولكن الوزارة قامت بتوفير بدائل أخرى لوقف ارتفاع الأسعار.

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