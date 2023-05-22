الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: قطاع النفط العالمي يعانى بسبب قلة الاستثمارات

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة، والخبير الاقتصادي، أن قطاع النفط العالمي يعانى حاليا بسبب قلة الاستثمارات وأيضا صناديق التحوط للعقود الآجلة كذلك انخفاض الحيازات مما سبب آلية لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير أو حتى المدى الطويل.

خبير اقتصادي: قطاع النفط العالمي يعانى حاليا بسبب قلة الاستثمارات

ولذلك جاءت تصريحات الأمين العام لمنظمة الأوبك المصدرة للنفط بأن نقص الاستثمارات فى قطاعي الطاقة بذراعيه سواء النفط أو الغاز يسبب تقلبات على المدى الطويل وأيضا معدلات النمو ، فالعالم يحتاج إلى ١٢,١ تريليون دولار حتى عام ٢٠٤٥ فى قطاع البترول والغاز لتلبية احتياجات الأسواق من الطاقة وبالرغم من مناشدات العالم لتقليل الانبعاث الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري إلا أن العالم مازال يتكالب على الطاقة التقليدية مما يعرض قضية المناخ للخطر.

كان قد شهد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي « سيملس الشرق الأوسط 2023 » المقام فى دبي كلمة لـ هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وجاء فيها ان نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو، و العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، و هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، و قطاع النفط والغاز يحتاج للتكلم بصوت واحد عن الواقع الضار لنقص الاستثمار.

فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي «أوبك بلس»، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 75.72 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 71.84 دولار، وارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو والتي تنتهي في وقت لاحق اليوم الاثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.

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