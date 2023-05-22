الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الفيوم" تعقد ورشة عمل حول أهمية السلامة والصحة المهنية

جريدة الدستور

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، الإثنين، ورشة عمل تتناول اجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع، وكذلك أثناء تنفيذ المشروعات أو أعمال الإصلاح والصيانة، حيث تم التأكيد على مفاهيم الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والوقاية من الحوادث والاصابات .

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية رفع وعى العاملين بأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية منوها الى ان العنصر البشرى يعد احد أهم موارد الشركة مما يستلزم تدريبه وتوعيته بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها وهو ما تتضمنه خطط السلامة والصحة المهنية.

أضاف النجار أن الشركة بصدد اعداد دليل ارشادى يضم كافة كافة الاشتراطات الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل وتحديد درجة المخاطر بالمواقع وآليات التعامل معها ، تدريب العاملين بمختلف المواقع على كيفية التعامل مع كافة المخاطر المحتملة مشيرا الى ان السلامة والصحة المهنية من اﻻساسيات الواجب توافرها فى بيئة العمل، ومؤكداً حرص الشركة على تهيئة أفضل الظروف للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنه ،خالية من المخاطر، مع الحفاظ على كفاءة تنفيذ الأعمال.

أفاد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية أن الشركة بصدد اقامة ورش عمل دورية تتناول اجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالشركة ، للتأكيد على ضرورة وأهمية اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة ومناقشة كافة المستجدات ﻻعتماد تطبيق وتحسين اجراءات الوقاية والحماية للعاملين وفقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ موضحا ما تم اتخاذ من اجراءات من خلال تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية والفحص المستمر لمعدات السلامة وعمل الصيانه اللازمة بالاضافة الى تحديد دقيق لمسؤوليات مديرى المواقع .

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مياه الفيوم عقد ورشه عمل أهمية السلامة والصحة المهنية مجال العمل

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