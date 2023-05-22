الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية واتخفاض في درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السمة الرئيسية لفصل الربيع هو رياح الخماسين وهى عبارة عن أتربة ورمال مثارة، مشيرة إلى أن رياح الخماسين تأخرت هذا العام، لكن فصل الربيع ينتهي 20 يونيو ووارد انتشار الأتربة والرمال المثارة خلال هذا الشهر.

ونصحت  منار مرضى الجيوب الأنفية بمتابعة النشرات الجوية، مشددة على ضرورة ارتدائهم الكمامات حال وجود أتربة ورمال مثارة في الجو.

لفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، المذاع على قناة النهار إلى أنه متوقع مع نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، أتربة ورمال مثارة، موضحة أن الرمال والأتربة ستوجد الجمعة في السواحل الشمالية، ووارد أن تصل القاهرة يوم السبت.

وأوضحت أن درجات الحرارة مازالت غير مستقرة، ومتوسط درجات الحرارة العظمى 32 و33 على مدن القاهرة الكبرى، ودرجات الحرارة ليلا ترتفع عن 20 درجة، وتقل احتمالية البرودة في فترات الليل على أغلب أنحاء البلاد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا على السواحل الشمالية

وأوضحت أن السمة الأساسية هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، واعتدال درجات الحرارة فترات الليل، عدا السواحل الشمالية تتميز درجات الحرارة بالبرودة ليلا.

أشارت إلى أنه وارد أن نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة تصل لـ40، لكن متوسط الدرجة العظمى هذا الأسبوع 33، و34 درجة مئوية.

وأردفت أنه بداية من منتصف يونيو نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، التي تسبب الختقة والضيق والشعور بارتفاع درجات الحرارة. 

رياح الخماسين الربيع الأرصاد درجات الحرارة أتربه

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