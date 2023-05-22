الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: "قمة جدة" تهدف لوقف التدخل فى الشئون العربية

قمة جدة
قمة جدة

قال الكاتب والباحث السياسي صالح الغريب، إن القمة العربية دائمًا ما تجد اهتمامًا لدى الشارع بالكامل، كما أن قمة جدة التي تم انعقادها منذ أيام لاقت اهتمامًا كبيرًا بعد قرار عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

قمة جدة

أضاف الغريب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية" أن المملكة العربية السعودية حرصت على أن يكون هناك توافق عربي حول الموضوعات التي سيتم طرحها في القمة العربية، خاصة أنه تم تناول جميع الأزمات التي تمر بها الدول العربية مؤخرًا.

أزمات العرب 

وتابع أن الغرب كان يستغل الدول العربية بصورة كبيرة، وكان يتم التدخل في الشأن العربي، لهذا تم تناول الكثير من القضايا كأزمة ليبيا، العراق، سوريا والسودان، وبالتالي هناك حرص عربي على استقرار المنطقة بالكامل ووقف التدخلات الغربية في الشأن العربي.

صالح الغريب كاتب وباحث سياسي القاهرة الإخبارية قمة جدة القمة العربية

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