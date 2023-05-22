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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

غرفة صناعة المعلومات تنظم لقاءات عمل للتشبيك بين الشركات

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية عدد من لقاءات العمل التشبيكية بين شركات تكنولوجيا المعلومات أعضاء الغرفة ومتخذي القرار من قطاعات الأعمال المختلفة يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل.

وذلك استكمالًا لمبادرة الغرفة في تنمية الطلب المحلي ونشر مفاهيم التحول الرقمي والميكنة وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويتم تنظيم اللقاءات بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية للوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من حلول تكنولوجيا المعلومات وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الضرائب المصرية الفاتورة والايصال الإلكتروني وحلول إدارة موارد المؤسسات وغيرها من الحلول المختلفة، ويبدأ الحدث بندوة تعريفية يليها اللقاءات الثنائية.

ويهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على الصناعات والقطاعات المختلفة والوقوف على احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الأعمال المختلفة من حلول تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل بين الشركات أعضاء الغرفة والجهات الأخرى من الصناعات المختلفة.

اتحاد الصناعات اعضاء الغرفة الاستفادة استكمالا الاتصالات

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