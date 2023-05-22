الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح: قرارات حاسمة لمواجهة محاولات الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وتابع وكيل تعليم مطروح مسار العملية الامتحانية في يومها الثالث بلجان مدارس علم الروم 2 للتعليم الأساسي وأولاد صقر للتعليم الأساسي ويونس الدربالي الإعدادية للذكور والإناث في مدينة مرسى مطروح، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم الثالث في مادة العلوم في فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأوضح شحاتة أن امتحان العلوم جاء في مستوى الطالب ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان.

وأشار إلى أنه تم ضبط طالب في بلجنة مدرسة يونس الدربالي بحوزته جهاز موبايل مغلق أثناء أداء الامتحان، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق. كذلك، تم ضبط أربعة طلاب في بلجنة علم الروم 2 قاموا بالغش عبر أجهزة المحمول من خلال التواصل عبر جروب جماعي مع أحد المعلمين عبر تطبيق الواتس آب، وتم إحالة الأمر برمته لجهات التحقيق.

وأضاف شحاته أنه تم ضبط ٣ طلاب في لجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة قاموا بالغش من خلال أجهزة الهاتف المحمول، كذلك تم ضبط طالبة في لجنة مدرسة السلوم الإعدادية بنات تقوم بالغش من خلال الهاتف المحمول أيضًا، وتم إحالة الواقعتين لجهات التحقيق.


وأكد عمرو شحاته، وكيل تعليم مطروح، أن المديرية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات، وأن هناك إجراءات رادعة تنتظر المخالفين وكل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وكذلك بديوان عام الوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه هؤلاء المخالفين، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.

IMG-20230522-WA0046
IMG-20230522-WA0046
IMG-20230522-WA0045
IMG-20230522-WA0045
IMG-20230522-WA0044
IMG-20230522-WA0044
IMG-20230522-WA0041
IMG-20230522-WA0041
IMG-20230522-WA0042
IMG-20230522-WA0042
IMG-20230522-WA0043
IMG-20230522-WA0043
IMG-20230522-WA0040
IMG-20230522-WA0040
الهاتف المحمول الشهادة الاعدادية العملية الامتحانية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم مطروح

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس