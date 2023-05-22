تعليم مطروح: قرارات حاسمة لمواجهة محاولات الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وتابع وكيل تعليم مطروح مسار العملية الامتحانية في يومها الثالث بلجان مدارس علم الروم 2 للتعليم الأساسي وأولاد صقر للتعليم الأساسي ويونس الدربالي الإعدادية للذكور والإناث في مدينة مرسى مطروح، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم الثالث في مادة العلوم في فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأوضح شحاتة أن امتحان العلوم جاء في مستوى الطالب ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان.

وأشار إلى أنه تم ضبط طالب في بلجنة مدرسة يونس الدربالي بحوزته جهاز موبايل مغلق أثناء أداء الامتحان، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق. كذلك، تم ضبط أربعة طلاب في بلجنة علم الروم 2 قاموا بالغش عبر أجهزة المحمول من خلال التواصل عبر جروب جماعي مع أحد المعلمين عبر تطبيق الواتس آب، وتم إحالة الأمر برمته لجهات التحقيق.

وأضاف شحاته أنه تم ضبط ٣ طلاب في لجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة قاموا بالغش من خلال أجهزة الهاتف المحمول، كذلك تم ضبط طالبة في لجنة مدرسة السلوم الإعدادية بنات تقوم بالغش من خلال الهاتف المحمول أيضًا، وتم إحالة الواقعتين لجهات التحقيق.



وأكد عمرو شحاته، وكيل تعليم مطروح، أن المديرية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات، وأن هناك إجراءات رادعة تنتظر المخالفين وكل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وكذلك بديوان عام الوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه هؤلاء المخالفين، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.

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