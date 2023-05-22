الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير عماني لـ"الدستور": توافق مصري عماني حول الكثير من الرؤى السياسية والاقتصادية

احمد بن سعيد كشوب
احمد بن سعيد كشوب

قال الخبير الاقتصادي العماني أحمد بن سعيد كشوب، إن العلاقات بين  مصر وسلطنة عمان تتوافق  في كثير من الرؤى  السياسية والاقتصادية.

وأوضح “كشوب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلاقات  العمانية المصرية تاريخية فقد احتفلت الدولتين العام الماضي، بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان

على المستوى الاقتصادي، أوضح الخبير العماني أن  هناك توافق  كبير بين البلدين  فيما يخص “رؤية عمان 2040" و”رؤية  مصر 2030" وفيما يتعلق  بمسار التنويع الاقتصادي وكذلك التحول نحو الهيدروجين الأخضر. 

واختتم تصريحاته: “أعتقد أنه بعد هذا الزيارة سنجد وفود ومجالس ولجان ستشكل خلال الفترة المقبلة لدعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية لضمان استدامة الروابط بين البلدين”.

مصر عمان هيثم بن طارق السيسي العماني

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