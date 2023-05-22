التخطيط: استحداث مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" لتقديم 140 خدمة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، ليس فقط من خلال مركز الخدمات الحكومية المجمع، بل لدينا قصة نجاح سابقة تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وهي استحداث مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" وهي عبارة عن سيارات متنقلة تقوم بتقديم ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى افتتاح مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ومن جانبه، استعرض م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي تطبيق قيم خدماتك، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق منظومة قيم خدماتك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار، متابعًا أنه تم إنشاء تلك المنظومة لتكن بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على تقييم الخدمات الحكومية من خلال تمكين المواطن من تقييم تلك الخدمات، إلى جانب الوصول الى رضا المواطن المصري بتوسيع مساحة مشاركته الإيجابية في تقييم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، فضلًا عن إرساء قيم الشفافية، النزاهة والحوكمة بين أصحاب المصلحة في المجتمع المصري ككل، مما يسهم في اتخاذ خطوات ثابتة ومستمرة نحو الوصول إلى أعلى وأفضل المستويات في المؤشرات الدولية المختلفة.

ومن جانبه، أشار المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي-فاينانس إلى أن إنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمصريين، يأتي في إطار تعاون مشترك نفتخر به بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويهدف الي الإسراع فى النهوض بالقطاع الحكومي، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين متلقي الخدمات من خلال تيسير إجراءات الحصول على تلك الخدمات، مضيفًا إننا نتعاون في مراكز خدمات مصر من أجل النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالقطاع الحكومي الذي يعد ركنا اساسيا لتطوير حياة المواطنين.