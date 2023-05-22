الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسبب تصريحات هانى فرحات.. اجتماع عاجل بين رئيس الأوبرا ومطربى فرق الموسيقى العربية

د. خالد داغر رئيس
د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا

أثارت تصريحات المايسترو هاني فرحات، المدير الجديد لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الـ32، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر، حول عدم مشاركة المطربين الذين شاركوا آخر دورتين في الدورة الجديدة، حفيظة المطربين وفرق الأوبرا للموسيقى العربية، وشنوا هجوما حادا عليه لتهميش دورهم واستبعادهم من الفعاليات.

وعلى الفور تواصل عدد كبير منهم مع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا والمهرجان، للوقوف على دقة ومدى صحة تصريحات «فرحات»، والتعرف على الخطة المقرر أن يتم بها إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وفور تواصل المطربين، استجاب لهم «داغر» وقرر الاجتماع بهم عصر اليوم في قاعة بدار الأوبرا المصرية.

«الدستور» في انتظار انتهاء الاجتماع للتعرف على النتائج التي توصل لها الطرفان وسنوافيكم بالتفاصيل. 

خالد داغر: هانى فرحات «التعبير خانه» ولم يقصد تهميش نجوم الأوبرا 

وأكد دكتور خالد داغر في تصريحات لـ«الدستور» أنه اتفق مع المايسترو هاني فرحات، مدير المهرجان، على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

وأكد أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع أي فنان لإحياء حفلات الدورة الجديدة، مشيرا إلى أن «فرحات» قد خانه التعبير، ولم يقصد تهميش أو استبعاد مطربي الأوبرا، بينما كان يقصد بعض الفنانين العرب الذين اعتادوا المشاركة في المهرجان بشكل دوري وسنوي، أمثال النجوم صابر الرباعي وعاصي الحلاني، مشيراً إلى أهمية التجديد والتنوع في فعاليات المهرجان واختيار المطربين المشاركين، وهذا الرأي مازال طور المناقشة.

وكان تم عقد أول الاجتماعات التحضيرية والتمهيدية للجنة العلمية الخاصة بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، منذ أسبوعين، وضم الاجتماع كلا من الموسيقار هاني فرحات، مدير المهرجان، وأماني سعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، والمايسترو تامر غنيم، المشرف الفني للمهرجان، وأعضاء اللجنة العلمية وهم الدكتورة رشا طموم، والبروفيسير عصام الملاح (من خلال zoom) والدكتورة حنان أبوالمجد، والدكتور أحمد الطويل، والدكتور محمد شبانه، والدكتورة إيناس جلال، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والدكتورة نجلاء، وكريمان حرك.

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