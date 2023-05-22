المشدد 15 سنة لعامل لسرقة ربة منزل بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بسرقة ربة منزل بالاكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد لفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض.



ترجع أحداث القضية رقم 4060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالدلوف الي محل سكن المجني عليها "م.ج.ب"، وسرقتها بالإكراه داخل شقتها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه أثناء تواجد المجني عليها "م.ج.ب"، 50 سنة، ربة منزل ، بالشقة محل سكنها بمنطقة عبد القادر العامرية، فوجئت بالمتهم "م.س.م" عامل، بالدخول إلي غرفة نومها وتعدي عليها بالضرب وإصابتها، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من نزع «غويشتين» من يدها وقرط ذهبي من أذنها، وكذلك سرقة مبلغ مالي كان بحقيبة يدها وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن ضباط قسم شرطة العامرية أول من ضبط المتهم.



وتبين أن المتهم تمكن من دخول الشقة من العقار المجاور لشقة المجني عليها من إحدي النوافذ بعد التأكد أنها بمفردها داخل الشقة وتمكن بعد التعدي عليها من سرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بالواقعة، وارشد عن المسروقات، وبعرضه علي النيابة التي تولت التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من عاطلين، وربة منزل، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم في واقعة سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين والمستشار مصطفي محمد عبداللطيف والمستشار أحمد محمد غريب.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15247 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ببلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال سير المجني عليه "ن.م.ع" عامل، برفقته أحد أصدقائه في طريقة للعوده الي منزله، فؤجي بكل من "ال.س.م" عاطل و"م.س.م" ربة منزل، و"م.س.م" عاطل، وما ابصروه حتي قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض سيف كان بحوزته، واستقرت الضربة في يده اليسري، وقامت المتهمة الثانية بالإمساك به وشل حركته وسرقة مبلغ مالي منه حال إحرازها سلاحا أبيض مطوة، وقيام المتهم الثالث بمنع الأهالي من إغاثته حال حمله سلاح أبيض سيف، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بإحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية.