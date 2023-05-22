روشتة طبيب لمرضى حساسية الصدر في ظل الأجواء الترابية

تشهد البلاد اضطرابات بالأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة ضمن التقلبات الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت الهيئة المرضى الذين يتعرضون للأذي في مثل هذه الأجواء، كما وجهت لهم بعض النصائح حول طرق التعامل مع أجواء الطقس السئ، ولذلك تواصلت "الدستور" مع أخصائي طب الطوارئ والحالات الحرجة أمير عدنان عبد العزيز لتقديم نصائح لمرضى الحساسية الصدرية.

وقدم أمير عدنان روشتة لمرضى حساسية الصدر في العواصف الترابية والأجواء الحارة:

1-تفادي خروج مرضى حساسية الصدر في مثل هذه الأجواء الترابية سوي في الظروف الطارئة، وعند الخروج يجب ارتداء الكمامة.

2-الحرص على غلق كافة نوافذ المنزل في هذه الأيام لتفادي التعرض لأزمة صدرية

3-تجنب ممارسة الرياضة في مثل هذه الأجواءالمليئة بالأتربة، حيث ان يمكن بذلك أن يؤثر بحساسية الصدر ويزيد من اعراضها.

4-الأخذ في الإعتبار بالنسبة لأصحاب حساسية الصدر أنه لا تسوء حالتهم في الأجواء الترابية فقط، ولكن عند تنظيف أي غبار داخل المنزل.

5-الحساسية الصدرية التي تظهر عند التعرض للغبار تزيد عند تعرض المريض للعث المتواجد في الغبار التي تعد كائنات دقيقة.

تعليمات لأصحاب مرض الحساسية الصدرية:

1-الحفاظ على البعد عن الغبار بشكل كامل، والحرص على ارتداء الكمامة طيلة الوقت.

2-البعد عن العيش مع أي حيوانات أليفة لتفادي التعرض لأزمة صدرية.

3-الحفاظ على أخذ أدوية الحساسية في توقيتاتها المحددة للتقليل من إحتمالية حدوث نوبة حساسية، أو أي مشاكل صحية اخرى.

4-تناول كمية كافية من المياه على مدار اليوم، وكذلك السوائل التي بدورها تحد من التعرض للأزمات الصحية المختلفة.

5- تناول بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف أعراض الحساسية الصدرية الناتجة عن الغبار، وخاصة مضادات الهيستامين.