الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: أموال تقنين أراضي الدولة توجه لإنشاء مشروعات البنية الأساسية

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، وأشرف ابو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية .

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين،  مشددًا على سرعة رفع المساحات والإحداثيات الخاصة بأراضي أملاك الدولة ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

- المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة

وأوضح "الداودي" أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً ، مؤكدا أنه يتم التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون.

اجتماعا موسعا أراضي املاك الدولة أخر المستجدات اخر مستجدات استرداد أراضي استثمارية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

"الفقي" يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس