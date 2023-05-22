محافظ قنا: أموال تقنين أراضي الدولة توجه لإنشاء مشروعات البنية الأساسية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، وأشرف ابو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية .

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، مشددًا على سرعة رفع المساحات والإحداثيات الخاصة بأراضي أملاك الدولة ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

- المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة

وأوضح "الداودي" أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً ، مؤكدا أنه يتم التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون.