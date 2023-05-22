اختيار رئيس اتحاد العمال نائبًا لرئيس مؤتمر العمل العربى

اختار الفريق العمالي بلجان مؤتمر العمل العربي في أول جلسة عقدت له صباح اليوم الاثنين عقب الجلسة الافتتاحية محمد عبد العزيز جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبا لرئيس المؤتمر عن الفريق العمالي.

وتولى الدكتور جمال قادري اتحاد عمال سوريا الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، رئاسة الفريق، عبد القادر عبد الله اتحاد عمال فلسطين، نائبا للرئيس، أسامة سليمان مقررا للفريق.

وكانت انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية،يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.