الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد البهواشى: قيمة الاستثمارات العمانية بمصر فى طريقها للزيادة (فيديو)

الزيارة الأولى لسلطان
الزيارة الأولى لسلطان عمان في مصر

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية العمانية علاقات تاريخية وتتميز بالجودة، حيث إننا نرى الزيارة الأولى لسلطان عمان في مصر تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين.

 

وأضاف "البهواشي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن مصر تتميز بعلاقات متميزة مع الجانب العماني، وسيكون لهذه الزيارة مردود اقتصادي، لدفق المزيد من فرص الاستثمار بين البلدين، وأيضًا إتاحة المزيد من التبادل التجاري بين الجانبين، معقبًا: "نرجو أن تكون أكثر مما هي عليه الآن". 

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التبادل التجاري ارتفع عن العام الماضي إلى مليار و810 ملايين دولار، ولكننا نحتاج إلى زيادة هذه الأرقام، كما أننا نشهد علاقات دبلوماسية وتاريخية مع عمان.

 

حجم الاستثمارات العمانية في مصر ليس بالقيمة الكبيرة

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم الاستثمارات العمانية في مصر ليس بالقيمة الكبيرة، ولكن نحن في طريقنا لزيادة الفرص الاستثمارية العمانية في مصر، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في مصر كثيرة وتتميز بالجودة. 

محمد البهواشي الدكتور محمد البهواشي الاستثمارات العمانية طريقها للزيادة طريقها قيمة الاستثمارات

مواد متعلقة

برعاية "القومى للمرأة"|.. ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية ببنى سويف (فيديو)

أول تعليق لعامل البنزينة الذى عرض محمد حماقى موهبته الغنائية وطالب بتشجيعه

ناقد رياضى: الأهلى يستعد لمباراة صعبة أمام الوداد لحسم لقب البطولة الإفريقية

باحث يكشف أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان (فيديو)

ناقد رياضى: جوارديولا واحد من أعظم مدربى العالم فى الوقت الحالى (فيديو)

وزيرة البيئة: نسعى لبحث وتطوير التكنولوجيات لاستخدامها فى عمليات الرصد البيئى (فيديو)

السبت.. حفل توقيع كتاب "الأستاذ" عن سيرة ومسيرة النجم محمد صبحي

"إكسترا نيوز" ترصد معلومات عن اليوم العالمى للتنوع البيولوجى (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

السجن من 15 إلى عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 في الأسواق

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.. وتوزيع الدرجات

هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدًا من الصحة العالمية لزيارة منشآتها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس