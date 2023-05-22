محمد البهواشى: قيمة الاستثمارات العمانية بمصر فى طريقها للزيادة (فيديو)

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية العمانية علاقات تاريخية وتتميز بالجودة، حيث إننا نرى الزيارة الأولى لسلطان عمان في مصر تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين.

وأضاف "البهواشي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن مصر تتميز بعلاقات متميزة مع الجانب العماني، وسيكون لهذه الزيارة مردود اقتصادي، لدفق المزيد من فرص الاستثمار بين البلدين، وأيضًا إتاحة المزيد من التبادل التجاري بين الجانبين، معقبًا: "نرجو أن تكون أكثر مما هي عليه الآن".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التبادل التجاري ارتفع عن العام الماضي إلى مليار و810 ملايين دولار، ولكننا نحتاج إلى زيادة هذه الأرقام، كما أننا نشهد علاقات دبلوماسية وتاريخية مع عمان.

حجم الاستثمارات العمانية في مصر ليس بالقيمة الكبيرة

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم الاستثمارات العمانية في مصر ليس بالقيمة الكبيرة، ولكن نحن في طريقنا لزيادة الفرص الاستثمارية العمانية في مصر، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في مصر كثيرة وتتميز بالجودة.