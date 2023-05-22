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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب: الكهرباء شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد المحطات المقامة مع "سيمنس"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بالمجهودات الحكومية المبذولة في قطاع الكهرباء للتحول من العجز وانقطاع التيار الكهربائي إلى التصدير.

جاء ذلك خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية"، مثل اليونان- إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأكد "عياد" في كلمته أن قطاع الكهرباء في مصر شهد نقلة نوعية كبيرة خاصة بعد محطات الكهرباء المقامة مع شركة سيمنس ودورها في رفع أي أعباء إضافية عن المواطن.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، على أهمية إحداث نقلة نوعية موازية في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باعتباره المستقبل. 

فيما قال المهندس النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق تحدث قبل ثورة 25 يناير بشأن موضوع الكهرباء وقال "إن الكهرباء لا تُخزن"، ومصر ننتج يوميًا 63 ألف ميجاوات نستخدم منها 49 ألف ميجا والباقي طاقة مهدرة بشكل يومي، علاوة على أنه لم تعد هناك أسواق لتصدير الكهرباء عالميًا، خاصة أن  كل الدول تسعى الآن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كهرباء ومياه حتى الدول الفقيرة تقوم بذلك كسياسات الحياة، وبالتالي سوق الكهرباء ليست سوقا جاذبة للاستثمار.

واقترح "شعبان" استخدام الطاقة الكهربائية المهدرة في تشغيل المصانع بنصف ثمن تكلفة الكهرباء حتى يستطيع المستثمر فتح خط إنتاج جديد مثلًا، والاقتراح الثاني متعلق إعادة تسعير شرائح الاستهلاك المنزلي، بما يعالج بعض حالات الظلم الواقع على بعض الشرائح خاصة الشرائح الدنيا بحفظ حقهم فى الانتفاع بأسعار الشرائح الأولى كاملة دون النقل لأسعار الشرائح التالية إلا فيما يزيد على الحد الأقصى للشريحة الدنيا.

الاستهلاك المنزلي التيار الكهربائي الدكتور محمد شاكر الدول الأوروبية الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية

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