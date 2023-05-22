باستثمارات 300 مليون جنيه.. وزير التجارة يفتتح مصنعًا لإنتاج مضخات المياه

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، مصنع شركة زايلم Xylem العالمية لإنتاج مضخات المياه بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية، حيث يسهم المصنع في إنتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة وإتاحتها في السوق المصرية وأسواق الدول المجاورة.

وقال الوزير، إن المصنع الجديد سينتج وحدات كاملة وقطع غيار، بما في ذلك تصنيع وتجميع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في مجال المياه، مشيرًا إلى أن المصنع سيقوم في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة، سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية، بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

وأشار "سمير"، إلى أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه لشركة عالمية في مصر لإنتاج مضخات المياه وغيرها من المعدات، حيث يستهدف توجيه إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن المصنع سيقوم بتصدير 50% من إنتاجه للأسواق الخارجية، لاسيما أسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ومن جهته؛ قال فينسنت شيروز، المدير الإقليمي لـشركة زايلم بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن الشركة تعمل في أكثر من 150 دولة، حيث تمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا من العمل في السوق المصرية، والذي تكلل بافتتاح مكتبها الإقليمي في مصر لخدمة السوق المحلية وأسواق شمال إفريقيا.

ونوه بأن شركة زايلم وعلاماتها التجارية المختلفة عملت في العديد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية منها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر واعادة تأهيل وتطوير محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب تنفيذ أعمال التدفئة وتكييفات الهواء ووحدات رفع المياه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وأنظمة مياه مدينة العلمين الجديدة، ومشروع الري بمنطقة توشكى.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات المرحلة الأولى للمشروع يبلغ 300 مليون جنيه، كما يوفر عددا كبيرا من الفرص المباشرة وغير المباشرة، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 9000 متر مربع، ومساحة المرحلة الأولى 4000 متر مربع، كما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع من 2000 إلى 4000 مضخة مياه سنوياً.