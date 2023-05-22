تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم فعاليات الحملة التوعوية لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، وجاء ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

من ناحيتها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه تم تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالى 12053 رجلا وسيدة وطفلا من الأهالى داخل 50 من القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، وذلك بمشاركة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع، خاصة فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء والمشاركة بإيجابية لحماية استقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة).

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تم استكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار استهدفت توعية 1700 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروى، لافتة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

فى سياق آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتكثيف الندوات التعريفية والتوعوية لتوضيح آلية وكيفية التقدم فى الدورة الثانية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة (https://www.sgg.eg )، ومتابعة آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg).

