شكاوى من اختلاف سؤال في هندسة الشهادة الإعدادية بالجيزة "لغات"

اشتكى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مدارس اللغات، من وجود خطأ في ترجمة ورقة اللغات بامتحان الهندسة الذي ادوه طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم في ثالث أيام الامتحانات.

وقال أولياء الأمور، عبر جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك خطأ في ترجمة ورقة اللغات في أول سؤال اختيار من متعدد، مشيرين إلى أن سؤال اللغات مكتوب radius بمعنى نصف القطر.

وأضافوا، أن السؤال المكتوب باللغة العربية القطر وليس نصف القطر، لذا هذا يؤدي إلى اختلاف الإجابة في مدارس اللغات عن الإجابة في مدارس العربي.

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