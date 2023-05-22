الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكاوى من اختلاف سؤال في هندسة الشهادة الإعدادية بالجيزة "لغات"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

اشتكى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مدارس اللغات، من وجود خطأ في ترجمة ورقة اللغات بامتحان الهندسة الذي ادوه طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم في ثالث أيام الامتحانات.

وقال أولياء الأمور، عبر جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك خطأ في ترجمة ورقة اللغات في أول سؤال اختيار من متعدد، مشيرين إلى أن سؤال اللغات مكتوب radius بمعنى نصف القطر.

وأضافوا، أن السؤال المكتوب باللغة العربية القطر وليس نصف القطر، لذا هذا يؤدي إلى اختلاف الإجابة في مدارس اللغات عن الإجابة في مدارس العربي.

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ائتلاف أولياء أمور الامتحانات اصطحاب الثلاثاء القادم التربية والتعليم الساعة التاسعة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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