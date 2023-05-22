سيامة شمامسة جدد في كنيسة السيدة العذراء بدرب العيد

ترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة درب العيد التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

قداس لطلبة الثانوية العامة بمطرانية سوهاج

وعلى صعيد آخر، نظمت خدمة ثانوي بنين وبنات بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج (مقر المطرانية) اللقاء السنوي لطلبة وطالبات الثانوية العامة بمناسبة قرب امتحانات نهاية العام.

وصلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، القداس الإلهي في بداية اللقاء، وشاركه عدد الآباء الكهنة، أعقب ذلك إلقاء نيافته كلمة مناسبة.

-تدشين كنيسة العذراء بنجع حسنين بإيبارشية سوهاج ورسامة ١٧٠ شماس لها

وكان قد دشن نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بنجع حسنين، مركز المراغة.

شارك نيافة الأنبا باخوم صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وخورس الشمامسة وأهل القرية.

وتم تدشين ستة مذابح وأيقونات حضن الآب (البانطوكراتور) بهم إلى جانب أيقونات الكنيسة.



ودُشِّن المذبح الأوسط بالطابق العلوي على اسم السيدة العذراء والمذبح البحري على اسم القديس ونس الأقصري، والقبلي على اسم القديسين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا كاراس السائح.

أما مذابح الطابق السفلي فدُشِّن الرئيسي على اسم الشهيد أبي سيفين والبحري على الشهيدين مار مينا ومار بقطر والقبلي على رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال.

بدأ بعد انتهاء التدشين في القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح رسم نيافتهما ١٧٠ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس.

وعقب القداس الإلهي تم افتتاح مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.