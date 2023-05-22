أرباح "فرتيكا للصناعة" تنمو 43% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 42.77%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 176.86 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 123.87 ألف جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.69 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن فرتيكا للصناعة والتجارة، سجلت صافي ربح بلغ 687.51 ألف جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 877.78 ألف جنيه في 2021.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 11.16 مليون جنيه، مقابل 23.84 مليون جنيه خلال 2021.