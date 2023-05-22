الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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برعاية "القومى للمرأة"|.. ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية ببنى سويف (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية في بني سويف برعاية المجلس القومي للمرأة.

 

وقالت إحدى السيدات بالورشة، إنها تعلمت حرفا يدوية سهلة العمل من المنزل، لعمل مشروع يساعدها في المعيشة، وطلبات الأولاد.

ورشة تعلم شنط الخوص

فيما قالت سيدة أخرى، إنها تعلمت بورشة تعلم شنط الخوص، وهذا ساعدها في فتح مشروع يعتبر مصدر دخل لها ليساعدها في مصاريف البيت.

مشروعات صغيرة لمساعدة السيدات المصرية

وقالت فتاة أخرى، إن المجلس القومي للمرأة يقدم مشروعات صغيرة لمساعدة السيدات المصريات، من أجل تمكينها، إضافة إلى فتح مشروعات صغيرة للمساعدة ماديًا في دخل الأسرة.

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