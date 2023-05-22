الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس الشيوخ: الدولة حققت إنجازات كبيرة فى قطاع الكهرباء

بهاء ابو شقة
بهاء ابو شقة

خلال جلسة عامة مخصصة للاستماع إلى خطة الحكومة حول تصدير الكهرباء، قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمزاحه مع المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا: "اتفضل يا معالي الوزير"، بعد أن أشاد أبوشقة بإنجازات قطاع الكهرباء وتحقيق معدلات عالية. 

وأوضح أبوشقة أن الحكومة والسلطة التشريعية في خندق واحد، وأن دورهما هو توضيح الحقائق بخصوص هذا المشروع الوطني الكبير وهو فائض الكهرباء، والذي يعد من ضمن المشروعات القومية الكبرى، وذلك لتجنب إخفاء الحقائق من قبل المتآمرين والمغامرين.

وأضاف أبوشقة، في كلمته، بن موضوع الكهرباء مرتبط بماضي أليم، وهو شبح الظلام التام الذي يظل ماثلًا أمام عقولنا ومتأصلًا في ضمائرنا منذ عامي 2011 و2012، لأن الحكم على الشيء جزء من تصوره. وأوضح بأن تلك الصورة المخيفة التي عايشناها في 2012، حتى جاء القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من أول المشروعات التي تبناها تحقيقًا ومواكبةً ولزومًا للمشروع الوطني في بناء دولة عصرية حديثة، وتمكن السيسي من إظهار الحقيقة لهذا المشروع العملاق، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، وقد ساهمت قدرة الشبكة على تحقيق زيادة متوقعة خلال فترات الصيف.

وتابع أبوشقة بأن هذا المشروع العملاق كان فيه عجز في القدرات بمقدار 6 آلاف ميجاوات، والآن فائض 13 ألف ميجاوات سنة 2020، وما بعدها بعد إضافة 28 ألف ميجاوت، ضعف ما كان متوفرًا في عام 2014، وبلغت نسبة الاستخدامات في الكهرباء 100%. وتقدمت مصر إلى المركز 44 في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، ولا بد أن يشهد العالم بالجهد الذي وصلت إليه الدولة لبناء دولة عصرية حديثة.

التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار بهاء أبوشقة المشروعات القومية الكبرى

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