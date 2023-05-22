الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد الاعتقالات الجماعية.. القدس للدراسات: إسرائيل تعمل على تفريغ مدينة القدس لهذا السبب

جريدة الدستور

علق الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز القدس للدراسات، على الاعتقالات الاحترازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي وكبير.

وقال رفيق، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تعتبر القدس المحتلة العاصمة الأبدية، وبالتالي تتصرف وتتحرك في القدس باعتبارها عاصمتها، وبالتالي فهي تقوم بالاعتقالات وتغير في الديموجرافية وتغير الطابع الثقافي والديني وغيرها من الأمور.

وتابع أن "إسرائيل تعمل منذ 1967 إلى اليوم على تفريغ المدينة وتهوديها واختطاف المسجد الأقصى وإبعاد وتجفيف كل الوجود الثقافي والسياسي الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي هي تقوم بعملية تجريف بمعنى تغير الأحياء وهدم البيوت ومصادرة الأراضي ووقف تراخيص البناء".

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

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