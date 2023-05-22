إحالة عاطل هارب من 20 سنة سجنا إلى إدارة تنفيذ الأحكام

قررت نيابة شمال القاهرة إحالة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره لصدور أحكام قضائية عليه فى قضيتين بالحبس لمدة 20 سنة، وذلك أثناء تواجده بمحطة مصر في منطقة الأزبكية رمسيس، إلى إدارة تنفيذ الأحكام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين بالحبس لمدة 20 سنة، حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.