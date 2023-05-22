الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منح الإقامة للمستثمرين الأجانب قرار يشجع على جذب المشروعات الأجنبية

محمد سليم
محمد سليم

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بإعلان وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الاتجاه يتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مثمناً جهود جميع الوزارات والمؤسسات فى تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية.

وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة بالتفكير فى مثل هذه الحوافز والمزايا لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات المحلية الحوافز التشجيعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد سليم

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