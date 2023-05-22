المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر هيروين بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكما بمعاقبة متهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- شهادة مجري التحقيقات

وشهد مجري التحريات بالقضية، أنه وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تفيد بإحراز المتهم مواد مخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وباستيقافه حاول الهرب بلا مبرر.

وبضبطه وتفتيشه عثر معه على "63 كيسا بلاستيكيا شفاف اللون صغير الحجم يحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر"، أحرزها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أن الأكياس المضبوطة يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 30.20 جراماً.