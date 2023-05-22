الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب الإعدادية ببورسعيد يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالطبل والمزمار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفل عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ،اليوم الاثنين ،بعد انتهاء آخر يوم للامتحانات من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وسط حالة كبيرة من الفرحة التي سيطرت علي الطلبة وأولياء أمورهم وسط انغام الطبل والمزمار .

 

وتجمع عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد أمام المدارس من أجل الاحتفال بـ انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالرقص والطبل والمزمار،وأطلق مجموعة من الطالبات وأولياء الأمور من السيدات الزغاريد؛ تعبيرًا منهم عن فرحتهم بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022-2023.

 

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية اليوم لمدة ساعتين، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.


وحرص عدد من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد، عقب خروجهم من اللجان على التقاط مجموعة من الصور التذكارية؛ ابتهاجًا وفرحة منهم بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبداية إجازة نهاية العام الدراسي.

ويُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022-2023 بنظام البابل شيت، والذي يتم تطبيقه للعام الثاني على التوالي، حيث يتم تصحيح الإجابات بصورة إلكترونية بالكامل، حيث يأتي ذلك في إطار تقليل نسبة الخطأ وظهور النتائج النهائية للامتحانات بشكل سريع.


وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في وقت سابق، أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت من أسئلة الكتاب المدرسي والقوافل التعليمية، لافتًا إلى أنه الامتحان لا يأتي من ملازم سناتر الدروس الخصوصية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اخر ايام الامتحانات الاجتماعي البابل شيت الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادي

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