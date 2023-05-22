تأجيل نظر قضية مقتل الطفل "زياد" على أيدى عاطلين بالخانكة ليونيو

قررت الدائرة الثالثة محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، تأجيل نظر محاكمة عاطلين قتلا الطفل زياد أشرف ابن مركز الخانكة، لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى وعندما عرفهما قاما بالتخلص منه بخنقه حتى الموت وإلقاء الجثة فى إحدى المناطق النائية المتاخمة للكتلة السكنية بدائرة مركز شرطة الخانكة، لجلسة 17 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن.

كشفت أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية عن غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادي بمدينة الخانكة، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة متهمان اثنان تتبعا الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتله لسرقة هاتفه لإدمانهما تعاطي المواد المخدرة، تم القبض على المتهمين.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الطفل زياد أشرف، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشمس الرسمية للغات، بجوار مستودع أنابيب بعزبة الهادي بدائرة مركز الخانكة، كانت أسرته أبلغت بتغيبه عن منزله منذ أيام.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفه لإدمانهما تعاطي المواد المخدرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.