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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توقف مفاوضات التجديد بين يوفنتوس ودى ماريا

آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا

توقفت مفاوضات التجديد بين إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب الفريق، لتمديد عقده.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن المفاوضات توقفت بين دي ماريا وإدارة النادي رغم تفاؤل الطرفين بشأن تمديد العقد في شهر أبريل الماضي.
وكشف أن دي ماريا لم يعد متأكدًا من استمراره في يوفنتوس العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر يزداد تعقيدًا.

في حالة عدم توصل دي ماريا لاتفاق مع البيانكونيري، فإنه سيصبح متاحًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية كصفقة حرة.
وبدأ آنخيل دي ماريا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق روساريو سنترال، وصعد للفريق الأول في صيف عام 2006، ثم انتقل في الصيف التالي لفريق بنفيكا البرتغالي وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ولعب له 4 مواسم، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب موسما واحدا معهم قبل الرحيل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2015، وخرج من الفريق في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لفريق يوفنتوس مجانًا.

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