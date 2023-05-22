محافظ المنوفية: ضبط أكثر من ألف و660 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 1304 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم (منزلي) و365 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم (تجاري) بأحد مستودعات الغاز بناحية هورين التابعة لمركز بركة السبع مدعمة من قبل الدولة قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم الإثنين عن تحرير 201 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنوعت بين 98 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و103 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة المنافذ والمعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.

