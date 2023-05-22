ضبط المتهمين بالسطو على مواطنين وسرقتهم فى مطروح

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص بمطروح لقيامهم بسرقة 3 آخرين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام 6 أشخاص مجهولين باعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكى وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، وتمكنوا من الاستيلاء منهم على مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة، عقب إستدراجهم بزعم شراء عدد 2 لودر وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم باستخدام الأسلحة البيضاء .

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى- هاتف محمول خاص بالمجنى عليهم - السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) كما قرر إثنين من المتهمين بارتكابهما واقعة (سرقة سيارة نقل) بأسلوب "المفتاح المصطنع" والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها .