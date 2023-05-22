الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر سرق شقة في القاهرة

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

 كما ضبط بحوزته حقيبة بداخلها "عدد 2  أجنة حديدية" - عتلة"،  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

 وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

محافظة القليوبية دراجة نارية

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