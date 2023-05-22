الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

رضا حجازى
رضا حجازى

انتهى امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل.

ويستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022/ 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائمًا على إزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضان للمساءلة القانونية.

الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم القاهرة والجيزة م القاهرة والجيزة

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