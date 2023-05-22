انتهاء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

انتهى امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل.

ويستكمل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022/ 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائمًا على إزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضان للمساءلة القانونية.