الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الأولى للاستثمار" تُقرر تحديد القيمة العادلة للسهم بغرض زيادة رأس المال

البورصة
البورصة

وافقت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، على تكليف شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد الخطط المستقبلية والقيمة العادلة للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن تحديد القيمة العادلة للسهم بهدف السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وفقاً لما تسفر عنه الدراسة.
يشار إلى أن الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حققت 4.52 مليون جنيه أرباحاً خلال 2022، مقابل 5.86 مليون جنيه في 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 11.42 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 16.27 مليون جنيه في 2021
من ناحية أخرى أظهرت القوائم المالية لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 18%، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة، أنها حققت صافي ربح بلغ 3.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.08 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وسجلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.84 مليون جنيه، مقارنةً بــنحو 6.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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