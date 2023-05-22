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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن وطفليه إثر تصادم "كارو وملاكي" في بني سويف

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مواطن وطفليه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل، بمدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطاراً غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة أب وطفليه.

 دفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارتين إسعاف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. 

مواطن حادث تصادم كارو سيارة ملاكي كورنيش النيل الأجهزة الأمنية

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