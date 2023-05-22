الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعيين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق مستشارا للجامعة، خلفا للدكتور محمد حمزة الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2021. 

يقول الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن الدكتور طارق شوقي عضو متميز في مجتمعنا الجامعي وله تاريخ طويل  مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة. فمن خلال دوره الجديد كعضو في فريق القيادة العليا بالجامعة، سيلعب الدكتور شوقي دورًا هامًا في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الجامعة والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية. 

وأضاف دلال أن للدكتور شوقي تاريخا طويلا في قيادة المؤسسات التعليمية والثقافية ومعروفا دوليا بجهوده في إعادة تصور طرق التدريس التقليدية.

شغل شوقي منصب عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من 2012 إلى 2015، ومنصب المستشار الاستراتيجي لرئيس الجامعة للتعليم والتواصل المجتمعي. 

كما شغل شوقي منصب، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية من 2008 إلى 2012 ومنصب الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة من 2015 إلى 2017. 

لدى شوقي خبرة واسعة في مجال الميكانيكا النظرية والتطبيقية، وقام بتدريس الهندسة والرياضيات التطبيقية لعدة عقود، حصل الدكتور شوقي على درجة الدكتوراه في الهندسة ودرجة الماجستير في ميكانيكا المواد الصلبة والرياضيات التطبيقية من جامعة براون، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة.

الأعلى للجامعات الاستراتيجي الامريكية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التخصصية التعليم الفنى

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تجديد حبس متهم بالشروع فى قتل فتاة حرضها على سرقة والدها 15 يومًا

مستشفى طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وزير الصناعة: مصر تتجه نحو التوسع فى التبادل التجارى مع سلطنة عمان

"الزراعة": الخوخ والبطيخ فى الأسواق خاليان من المواد المسرطنة

مقتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب مشادة كلامية بالجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل