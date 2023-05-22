"إكسترا نيوز" ترصد معلومات عن اليوم العالمى للتنوع البيولوجى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

أبرز معلومات عن اليوم العالمى للتنوع البيولوجى:

يحتفل به العالم في 22 مايو من كل عام.

خصصت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم في عام 1992.

يهدف لتقديم فهم أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع.

يهدف لحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها.

يهدف لإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر.

يهدف لوقف تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

التنوع البيولوجي يشمل المجموعة الاستثنائية لأشكال الحياة على كوكب الأرض.