الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 فى حوادث متفرقة بالمنيا

حوادث متفرقة
حوادث متفرقة

لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون فى حوادث متفرقة بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع طفل، مقيم بقرية الناصرية بمركز بني مزار، دهسته سيارة ربع نقل، أمام مدرسة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي، أمام قرية زهرة شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة . وقد أسفر الحادث عن أصابة 3 مواطنين مقيمين بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بالقرب من مركز ملوي، أسفر عن مصرع مواطن واصابة آخر. 

  تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي الشرقي.

مواطنان حوادث متفرقة محافظة المنيا الأجهزة الأمنية مركز بني مزار

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